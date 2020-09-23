«الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة بعنوان «الشخصية المصرية فى مواجهة الأزمات».. الليلة

يحل الشاعر أحمد هلال في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «كل يوم شاعر»، والذي يبث «أون لاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وصفحته الرسمية على «فيس بوك»٬ حيث يقدم مجموعة من قصائده الشعرية بعنوان: «لتموت في البلد البعيد - أنام ويحلم غيري».في سياق متصل، تبث بعدها في الثامنة والنصف٬ محاضرة بعنوان «الشخصية المصرية في مواجهة الأزمات في التاريخ الحديث والمعاصر»، والتي يقدمها الدكتور عاصم الدسوقي٬ عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس.تأتي المحاضرة في إطار مبادرة «الثقافة بين إيديك» التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات الثقافية التي تعرض «أونلاين» تحت عنوان «ثقافة أونلاين»، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي.