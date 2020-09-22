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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ما هو حلم قص الشعر للمتزوجة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:55 م
حلم قص الشعر للمتزوجة
حلم قص الشعر للمتزوجة
غادة موسى
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حلم قص الشعر للمتزوجة يبحث عنه كثيرون، حيث يوجد العديد من التفسيرات لقص الشعر، وبالطبع يختلف مع الحالة سواء كانت المرأة متزوجة أو عزباء، لكن العديد من العلماء أجمعوا أنه يدل على تبدل حال الفرد، ودخوله مرحلة جديدة، بغض النظر عن طبيعتها، وهل هى جيدة للشخص فى تلك المرحلة أم لا.

أكد العالم ابن سيرين أنه إذا رات المرأة المتزوجة في الحلم أنها تقوم بقص شعرها في أيام الموسم أو في أوقات الإحرام فان ذلك يشير الى صلاح في دينها ودنياها.

وإذا رات المرأة المتزوجة في منامها أنها تقوم بقص شعرها بيدها وبنفسها فان ذلك قد يشير الى فقدان الطاقة، وفى قول أخر قد يشير إلى الخصوبة والولادة، وبالتالى تكون بداية للعديد من الأفراح، كل ذلك على حسب الشخص الرائي.

لكن إذا رأت المرأة المتزوجة بأن شخص ما يقص شعرها وكانت هى سعيدة، فذلك يدل على تخلصها من الهموم والأحزان، وسيحدث تغيير إيجابي فى حياتها، ستتخلص من الملل والروتين الذى بات يقضى عليها.

حلم قص الشعر للمتزوجة

حلم قص أطراف الشعر للمتزوجة
اتفق مفسروا الأحلام على أن قص أطراف الشعر للمتزوجة فى الحلم دليل على سعادتها واستقرارها فى العمل ونجاحها، كذلك فإنها في الأيام المقبلة سوف تودع المشاكل التى كانت تلاحقها في زواجها، وكذلك يمكنها البشرى بأنها سوف تحمل بعد سنوات الانتظار، ولن يحدث أى مشاكل، وعليها انتظار مولود كامل سوف يقضى على أيام حزنها.

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