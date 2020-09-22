تشمل 7 دوائر.. تفاصيل تقدم 15 مرشحا لانتخابات «النواب» بمحكمة العباسية

تقدم ١٥ شخصا عن ٧ دوائر بالقاهرة بطلبات إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية للترشح في انتخابات مجلس النواب.وتوزعت الطلبات كالتالي: ٣ طلبات عن دائرة التجمع و٣ طلبات عن دائرة مدينة نصر وطلبين عن دائرة الزيتون وطلبا واحدا عن دائرة المطرية وطلبا واحدا عن دائرة عين شمس و٣ طلبات عن دائرة السلام وطلبان عن دائرة الساحل.كان قد بلغ عدد الطلبات المقدمة في وقت سابق 135 طلبا وجاء توزيعها كالتالي: 19 طلبا عن دائرة التجمع الخامس، و11 طلبا عن دائرة الزاوية الحمراء، و5 طلبات عن دائرة الزيتون، و7 طلبات عن دائرة الساحل، و17 طلبا عن دائرة المرج، و12 طلبا عن دائرة المطرية، و10 طلبات عن دائرة أول السلام، و23 طلبا عن دائرة أول مدينة نصر، و11 طلبا عن دائرة حدائق القبة، و5 طلبات عن دائرة روض الفرج، و15 طلبا عن دائرة عين شمس.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.