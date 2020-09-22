رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشمل 7 دوائر.. تفاصيل تقدم 15 مرشحا لانتخابات «النواب» بمحكمة العباسية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:41 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
حسام التمساح
طباعة
تقدم ١٥ شخصا عن ٧ دوائر بالقاهرة بطلبات إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية للترشح في انتخابات مجلس النواب.

وتوزعت الطلبات كالتالي: ٣ طلبات عن دائرة التجمع و٣ طلبات عن دائرة مدينة نصر وطلبين عن دائرة الزيتون وطلبا واحدا عن دائرة المطرية وطلبا واحدا عن دائرة عين شمس و٣ طلبات عن دائرة السلام وطلبان عن دائرة الساحل.

كان قد بلغ عدد الطلبات المقدمة في وقت سابق 135 طلبا وجاء توزيعها كالتالي: 19 طلبا عن دائرة التجمع الخامس، و11 طلبا عن دائرة الزاوية الحمراء، و5 طلبات عن دائرة الزيتون، و7 طلبات عن دائرة الساحل، و17 طلبا عن دائرة المرج، و12 طلبا عن دائرة المطرية، و10 طلبات عن دائرة أول السلام، و23 طلبا عن دائرة أول مدينة نصر، و11 طلبا عن دائرة حدائق القبة، و5 طلبات عن دائرة روض الفرج، و15 طلبا عن دائرة عين شمس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

إيداع المتهمين بحرق «طفل التنمّر» مؤسسة عقابية لمدة 15 يومًا

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفى

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات حكامِ مصرَ
يوسف إدوارد
"قبر" الخواطر
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الثانية)

«حكاوي مطبعجية».. يكشف ازدهار صناعة «القباقيب» بالمطابع الأميرية

«مجلس الشيوخ.. قراءة في المشهد السياسي» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدًا

بـ45 جنيهًا.. عقد زواج يكشف مؤخر صداق سيد درويش والراقصة جليلة