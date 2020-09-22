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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاء الأعلى يوافق على الحركة الجديدة لرؤساء النيابة الفئة «أ»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:44 م
عبد الله عمر شوضة
عبد الله عمر شوضة
محمد عيسي
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وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على المذكرة المقدمة من المستشار حمادة الصاوي النائب العام بشأن طلب ندب وتجديد ندب السيد المحامي العام الأول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) للعمل بإدارة النيابات لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر لعام ۲۰۲۰.

وجاء بالمذكرة أنه بمناسبة صدور الحركة القضائية للعام القضائي ۲۰۲۱-۲۰۲۰ فإن حاجة العمل تجدید ندب وندب كل من المحامي العام الأول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) المبينة أسماؤهم فيما بعد للعمل بإدارة النيابات لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر العام ۲۰۲۰ وهم:

أولا: تجدید ندب:
- عمرو محمد شريف يونس شوقي على حسانين رئيسا من الفئة (أ)
- محمد سعید انور بدوی رئيسا من الفئة (أ)
- کریم أحمد محمود رئيسا من الفئة (أ)
- محمد محمود منصور محمد جمال الدين أحمد رئیس من الفئة (أ)
- محمد أحمد عزت امام شافعي أبويمامة رئيسا من الفئة (أ)
- هيثم محمود محمد أبوضيف رئيسا من الفئة (أ)

• ثانيا: ندب:
- أحمد فاروق أحمد أحمد مکي المحامي العام الأول
- رامي کمال مصطفی کمال ورئيسا من الفئة (أ)
- أحمد خالد لطفي برکات رئيسا من الفئة (أ)
- جمال عباس محمد طاهر الجبلاوي رئيسا من الفئة (أ)
- أحمد محمد محمود يوسف رئيسا من الفئة (أ)
- تامر محمد محمد عاشور رئيسا من الفئة (أ)
- أيمن سمير حسين إبراهيم عمر رئيسا من الفئة (أ)

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