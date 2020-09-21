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أيام زمان

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:48 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
ايهاب مصطفى
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كانت الفنانة نبيلة عبيد تنتظر لقاء يوسف شاهين في لهفةٍ وشوق وتحدٍ، لأنها تعرف قيمة يوسف شاهين كأفضل مخرج مصري، حسبما وصفته، في حوارها لمجلة "المصور" عام 1999.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد في حوارها، إن يوسف شاهين من أفضل 10 مخرجين عالميًا، "ولأن يوسف شاهين يعرف قيمتي كفنانة وأنا أعرف قيمته كمخرج كبير فإن هذا اللقاء في فيلم "الآخر" له طعم خاص، وقد جاء في الوقت المناسب بعد وصولي لقمة النضج الفني، ولذلك سوف يكون لهذه التجربة أثر كبير في حياتي الفنية".

واعترفت في حوارها، أن الكاتب إحسان عبدالقدوس هو أقدر الكتاب على تصوير أحاسيس المرأة ومشاعرها الصادقة، وكانت في علاقة كبيرة معه، وقدمت معه العديد من الأفلام الناجحة مثل، "ولا يزال التحقيق مستمرًا"، "وسقطت في بحر العسل"، و"أيام في الحلال"، و"أرجوك أعطني هذا الدواء"، و"العذراء والشعر الأبيض" و"الراقصة والسياسي"، و"اغتيال مدرسة"، ولم تقدم مع نجيب محفوظ سوى أفلام "الشيطان يعظ"، "الشرير"، "سمارة الأمير".

وأكملت نبيلة عبيد أنها تحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها، والإغراء ليس عيبًا، فهي تقدمه بطريقتها الخاصة حسب الشخصية التي تجسدها على شرط أن تكون هذه المشاهد من نسيج العمل وليست دخيلة عليه أو بغرض أن تكون توابل تجارية.

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