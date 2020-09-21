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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لا اتفاق حول «تيك توك» إذا استمرت الشركة الصينية فى السيطرة عليه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:29 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنه لن يصادق على اتفاق بشأن تطبيق " تيك توك" إذا استمرت الشركة الأمّ الصينية "بايت دانس"، في السيطرة على المجموعة الجديدة المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ردًا على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة " بايت دانس " بنسبة 80% من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال الرئيس الأمريكي عبر شبكة فوكس نيوز "إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة ".

وأكد " ترامب"، أن " هناك شراكة بين شركتي أوراكل وولمارت اللتين ستشتريان التطبيق، وستكون لديهما السيطرة الكاملة عليه"، مضيفًا ستمتلكان غالبية الأسهم.

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