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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوغلو»: أردوغان دمر تقاليد وسمعة الدولة التركية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:43 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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هاجم رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: أنت تدمر تقاليد دولتنا وسمعة بلدنا، فضلًا عن تاريخنا ومصالحنا الوطنية.

ووصف داود أوغلو السياسة التركية بالغفلة الدبلوماسية التركية تحت إدارة النظام التركي الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.

ووجه داود أوغلو، كلمة للرئيس التركي، خلال المؤتمر العادي الأول لحزب المستقبل بمدينة أنطاليا، اليوم الإثنين، عبر تقنية الكونفرانس كول، قائلًا تتوقف عن تقلبات حديثك وكلماتك وحماسك مع الآخرين. فهذا التقارب الذي يتأرجح في كثير من الأحيان ما بين رسائل هجوم ولغة ناعمة، هو في حقيقته ليس من الدبلوماسية، بل هو غفلة وتهاون وضعف وعدم اكتراث.

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