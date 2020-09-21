مقتل وإصابة 3 من مرتزقة أردوغان بريف عفرين

قتل وأصيب 3 عناصر من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، فجر اليوم الإثنين، بهجوم نفذه مجهولون بريف عفرين.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر أهلية، بمقتل وإصابة 3 عناصر من فصيل الجبهة الشامية الموالية لتركيا، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على أحد المقرات العسكرية في ناحية شران بريف عفرين شمال حلب.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، خلال منتصف الشهر الجارى، توترا في بلدة سجو الواقعة بالقرب من الحدود السورية التركية بريف حلب الشمالي، بعد أن اقتحمت قوة عسكرية تابعة لفصيل الجبهة الشامية البلدة وسط إطلاق نار مكثف، بهدف القبض على المجموعة تابعة لها.يأتي ذلك وسط استياء شعبي كبير من الأحداث الجارية والتناحر الفصائلي المتواصل حتى ضمن الفصيل ذاته.