مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس والقنوات العارضة

مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

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أبطال الجزء الخامس من حكايات بنات



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ويعد المسلسل الجزء 4 إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني، ومن المقرر أن يتم تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.



مسلسل حكايات بنات 4 الجزء الرابع من تأليف كل من ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى ومن إخراج مصطفى أبو سيف.



وكان صناع مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس قد قرروا خلال الأيام الماضية وقف تصوير العمل لمدة يومين حدادا على وفاة مدير إنتاج المسلسل فريد شوقى، ويواصل فريق العمل التصوير حاليا داخل لوكيشن تصوير المسلسل بمنطقة الحزام الأخضر.

قصة مسلسل حكايات بنات ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويستكمل الجزء الخامس رحلة 4 سيدات وحياتهن العاطفية، من البدايات الجديدة إلى الفراق والنهايات المأساوية. اقرأ أيضا:

ننشروالقنوات العارضة حيث تنطلق أولى حلقات المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع خلال عرضه قبل شهر رمضان الماضي.يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس مساء غدا الأثنين وذلك عبر قناة "ON" الفضائية في تمام الساعة الثامنة مساءالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 10853الإستقطاب: أفقي Hمعامل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 56القمر الصناعي: النايل ساتالتردد: 12053الإستقطاب: رأسي Vمعامل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ 56يشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" كل من الفنانة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.