مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس والقنوات العارضة
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:28 م
حسن أمينطباعة
ننشر مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس والقنوات العارضة حيث تنطلق أولى حلقات المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع خلال عرضه قبل شهر رمضان الماضي.
التردد: 10853
الإستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 56
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12053
الإستقطاب: رأسي V
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 56
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ويعد المسلسل الجزء 4 إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني، ومن المقرر أن يتم تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.
مسلسل حكايات بنات 4 الجزء الرابع من تأليف كل من ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى ومن إخراج مصطفى أبو سيف.
وكان صناع مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس قد قرروا خلال الأيام الماضية وقف تصوير العمل لمدة يومين حدادا على وفاة مدير إنتاج المسلسل فريد شوقى، ويواصل فريق العمل التصوير حاليا داخل لوكيشن تصوير المسلسل بمنطقة الحزام الأخضر.
مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامسيعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس مساء غدا الأثنين وذلك عبر قناة "ON" الفضائية في تمام الساعة الثامنة مساء
تردد قنوات ON Eالقمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10853
الإستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 56
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12053
الإستقطاب: رأسي V
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 56
أبطال الجزء الخامس من حكايات بناتيشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" كل من الفنانة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.
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ويعد المسلسل الجزء 4 إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني، ومن المقرر أن يتم تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.
مسلسل حكايات بنات 4 الجزء الرابع من تأليف كل من ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى ومن إخراج مصطفى أبو سيف.
وكان صناع مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس قد قرروا خلال الأيام الماضية وقف تصوير العمل لمدة يومين حدادا على وفاة مدير إنتاج المسلسل فريد شوقى، ويواصل فريق العمل التصوير حاليا داخل لوكيشن تصوير المسلسل بمنطقة الحزام الأخضر.