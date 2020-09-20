رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس والقنوات العارضة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:28 م
حكايات بنات الجزء
حكايات بنات الجزء الخامس
حسن أمين
طباعة
ننشر مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس والقنوات العارضة حيث تنطلق أولى حلقات المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع خلال عرضه قبل شهر رمضان الماضي.

مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس مساء غدا الأثنين وذلك عبر قناة "ON" الفضائية في تمام الساعة الثامنة مساء

تردد قنوات ON E

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10853
الإستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 56

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12053
الإستقطاب: رأسي V
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 56

 أبطال الجزء الخامس من حكايات بنات

يشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" كل من الفنانة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

اقرأ أيضا:

إطلاق البرومو الرسمى لـ مسلسل حكايات بنات الجزي الخامس 5 (فيديو)


ويعد المسلسل الجزء 4 إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني، ومن المقرر أن يتم تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.

مسلسل حكايات بنات 4 الجزء الرابع من تأليف كل من ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

وكان صناع مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس قد قرروا خلال الأيام الماضية وقف تصوير العمل لمدة يومين حدادا على وفاة مدير إنتاج المسلسل فريد شوقى، ويواصل فريق العمل التصوير حاليا داخل لوكيشن تصوير المسلسل بمنطقة الحزام الأخضر.

قصة مسلسل حكايات بنات

ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويستكمل الجزء الخامس رحلة 4 سيدات وحياتهن العاطفية، من البدايات الجديدة إلى الفراق والنهايات المأساوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

نواب وسياسيون: فشل تحريض المقاول الأجير نتيجة حتمية لوعى الوطن

فضيحة على «مكملين».. مواطن يصدم مذيعا إخوانيا: «مش هتدخلوا مصر يا كلاب» (فيديو)

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

ماجدة ترفع قضية على تحية كاريوكا بسبب 10 جنيهات

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

«منفعش في دور سباك أو حرفي».. كيف غيرت الوسامة مسيرة حسين فهمي

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

كيفية حجز موعد فحص كورونا مصر 2020

ما هو موعد دخول المدارس 2020

العثور على وحيدَى قرن صغيرين من فصيلة فى طور الانقراض

اكتشاف مقبرتين عمرهما 1800 عام وسط الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

رئيس أتيليه العرب: نستعين برموز «الفنون التشكيلية» ولا ننافسه

الجمهور يتفاعل مع «الحجالة» في حفل تأبين محمود رضا

بدء حفل تأبين محمود رضا بعروض استعراضية من «غرام في الكرنك»

إقبال جماهيرى على حفل تأبين محمود رضا بمسرح البالون (صور)