إطلاق البرومو الرسمي لـ«حكايات بنات 5» (فيديو)

"حكايات بنات" في الجزء الخامس يشارك في بطولته كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

أطلقت شبكة "قنوات ON" البرومو الرسمي للجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بعد أن كشفت عن أن 21 سبتمبر الجاري هو موعد العرض الجديد للمسلسل بدلا من 15 سبتمبر.وينهى مخرج العمل مونتاج حلقاته الأخيرة بعد أن انتهى فريق المسلسل تماما من تصوير المشاهد النهائية مؤخرا، ومن المقرر أن يسلم المخرج مصطفى أبو سيف حلقاته الأولى للقناة نهاية الأسبوع الجاري.