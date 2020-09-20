«القاهرة»: نواصل عملنا للانتهاء من العشوائيات وتسكين قاطنيها

واصلت محافظة القاهرة أعمالها الخاصة بالإزالة في عدد من الأحياء، حسب توجيه القيادة السياسية بنقل قاطني العشوائيات من العشش التي يسكنون بها إلى المدن العمرانية الجديدة المستقبلة لهم.وأكد اللواء إبراهيم عوض، مدير غرفتي المتابعة وإدارة الأزمات والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، في تصريحات لـ"الدستور" باستمرار موجة الإزالات داخل عدد من الأحياء المستمر حتى شهر نوفمبر المقبل.وأوضح خليل شعت، مدير تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أن العمل يتم في الوقت الحالي في منطقة الحرفيين، وعرب الحصن 2، الدبغانة، وسيدي فرج، بالإضافة استكمال العمل في بطن البقرة، والسحيلة، والطيبي، وأشار إلى أن العمل بالمناطق المذكورة تصاحبه خطة تسكين بين الأسمرات والمحروسة.