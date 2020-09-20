الغربية: الكشف الطبى على 250 مرشحًا لانتخابات النواب

قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إن مستشفيات المحافظة المحددة لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب، استقبلت 250 مرشحا حتى الآن.وأضاف حميدة أن الكشف يتم في مستشفيات زفتى العام، والسنطة العام، والمحلة العام، والمنشاوى العام، وكفر الزيات العام، وقطور المركزي، مشيرا إلى أن الكشف الطبي مستمر حتى 26 سبتمبر الجارى.وطالب المرشحين بالدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، مؤكدا أن الصحة ملتزمة بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحددين له من قبل الموقع.ولفت إلى أنه تم التشديد على إدارة المستشفيات باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين، مؤكدا تخصيص أماكن منفردة للكشف الطبي عليهم بمسارات خاصة.