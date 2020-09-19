برلماني: تصدر قناة الجزيرة الإرهابية المنصات الإعلامية يكشف خطط الحمدين

قال النائب عبدالوهاب خليل عضو مجلس النواب، إن تصدر قناة الجزيرة الإرهابية، للمنصات الإعلامية الإخوانية التي تنقل وتبث تقارير مفبركة، بغرض التحريض على مظاهرات وأعمال عنف داخل الوطن. يكشف نوايا الحمدين الإرهابية تجاه القاهرة وإصرار قطر تحت حكم تميم بن حمد على الإضرار بأمن مصر القومي.ولفت في بيان له اليوم، إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية ومعها قنوات الإخوان الأخرى، مثل مكملين والشرق وغيرها، تتحين الفرص للإضرار بالوطن، وتسير وراء كل بوق خائن وعميل للإساءة للقيادة التاريخية لمصر والإساءة لإنجازات الرئيس السيسي، الذي يقوم بعملية تنمية وإصلاحات وتعمير واسعة في مصر لم تشهدها منذ عقود.وأشار خليل إلى ضرورة اصطفاف المصريين وراء قيادتهم التاريخية، وإفساد هذه المؤامرات للحفاظ على الاستقرار والأمان وحالة التنمية والتطور في البلاد.