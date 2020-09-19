برلماني: تصدر قناة الجزيرة الإرهابية المنصات الإعلامية يكشف خطط الحمدين

برلماني: تصدر قناة الجزيرة الإرهابية المنصات الإعلامية يكشف خطط الحمدين
السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:14 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قال النائب عبدالوهاب خليل عضو مجلس النواب، إن تصدر قناة الجزيرة الإرهابية، للمنصات الإعلامية الإخوانية التي تنقل وتبث تقارير مفبركة، بغرض التحريض على مظاهرات وأعمال عنف داخل الوطن. يكشف نوايا الحمدين الإرهابية تجاه القاهرة وإصرار قطر تحت حكم تميم بن حمد على الإضرار بأمن مصر القومي.
ولفت في بيان له اليوم، إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية ومعها قنوات الإخوان الأخرى، مثل مكملين والشرق وغيرها، تتحين الفرص للإضرار بالوطن، وتسير وراء كل بوق خائن وعميل للإساءة للقيادة التاريخية لمصر والإساءة لإنجازات الرئيس السيسي، الذي يقوم بعملية تنمية وإصلاحات وتعمير واسعة في مصر لم تشهدها منذ عقود.
وأشار خليل إلى ضرورة اصطفاف المصريين وراء قيادتهم التاريخية، وإفساد هذه المؤامرات للحفاظ على الاستقرار والأمان وحالة التنمية والتطور في البلاد.
ولفت في بيان له اليوم، إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية ومعها قنوات الإخوان الأخرى، مثل مكملين والشرق وغيرها، تتحين الفرص للإضرار بالوطن، وتسير وراء كل بوق خائن وعميل للإساءة للقيادة التاريخية لمصر والإساءة لإنجازات الرئيس السيسي، الذي يقوم بعملية تنمية وإصلاحات وتعمير واسعة في مصر لم تشهدها منذ عقود.
وأشار خليل إلى ضرورة اصطفاف المصريين وراء قيادتهم التاريخية، وإفساد هذه المؤامرات للحفاظ على الاستقرار والأمان وحالة التنمية والتطور في البلاد.