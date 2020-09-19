السفير الأمريكي يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الحبيل

أجرى السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، اليوم السبت، متابعة لأعمال التشغيل بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الحبيل بمدينة الأقصر برفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، ولواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومهندس محى الدين أحمد رئيس قطاع التعاون الدولى بالشركة القابضة، ولواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ومهندس عاطف عزت عبد السيد مسئول أول برامج المياه والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.ويخدم المشروع أهالى مدينة الأقصر، ويعتبر من المشاريع الهامة والكبرى بمدينة الأقصر، ويهدف لااستيعاب كميات المياه المنتجة من محطة معالجة الصرف الصحى، حيث تقدر الطاقة التصميمية للمحطة بحوالى ٣٦ ألف متر مكعب في اليوم، وبلغ عدد السكان المستفيدين منها في عام ٢٠١٥ حوالى ٢٢٩.٤٥٥ نسمة، والتعداد السكانى الحالى ٣٠٠ ألف نسمة، ومن المقرر أن يصل العدد عام ٢٠٣٧ إلى حوالى ٤٠٠ ألف نسمة.كما تم إنشاء الغابات الشجرية عام ١٩٩٦ بصحراء الحبيل شرق مدينة الأقصر، ضمن مشروع شمل عدة محافظات، وذلك على مساحة تبلغ ١٩٤١ فدانا وتُروى بنظام الرى بالتنقيط والغمر، وتمت أعمال التوسعات في محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه، وتقدر وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة بحوالى ١ مليون و٧٤٣ ألف متر مكعب، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة فى المشروع بلغت حوالى ٧٦٤ ألف متر مكعب.ويبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر ٨٠٠ مم مواسير GPR حوالى ١٠٠٠ متر وطول خط الطرد قطر ٦٠٠ مم مواسير UPVC حوالى ٣٨٣٠ مترًا، كما تبلغ مساحة الغابة التى سيتم استصلاحها حوالى ٨٥ فدانا جديدًا لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من ٢٩ ألف م٣يوم إلى ٦٥ ألف م٣ يوم.