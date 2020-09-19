السفير الأمريكي يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الحبيل
السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:25 م
هدى الأميرطباعة
أجرى السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، اليوم السبت، متابعة لأعمال التشغيل بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الحبيل بمدينة الأقصر برفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، ولواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومهندس محى الدين أحمد رئيس قطاع التعاون الدولى بالشركة القابضة، ولواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ومهندس عاطف عزت عبد السيد مسئول أول برامج المياه والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويخدم المشروع أهالى مدينة الأقصر، ويعتبر من المشاريع الهامة والكبرى بمدينة الأقصر، ويهدف لااستيعاب كميات المياه المنتجة من محطة معالجة الصرف الصحى، حيث تقدر الطاقة التصميمية للمحطة بحوالى ٣٦ ألف متر مكعب في اليوم، وبلغ عدد السكان المستفيدين منها في عام ٢٠١٥ حوالى ٢٢٩.٤٥٥ نسمة، والتعداد السكانى الحالى ٣٠٠ ألف نسمة، ومن المقرر أن يصل العدد عام ٢٠٣٧ إلى حوالى ٤٠٠ ألف نسمة.
كما تم إنشاء الغابات الشجرية عام ١٩٩٦ بصحراء الحبيل شرق مدينة الأقصر، ضمن مشروع شمل عدة محافظات، وذلك على مساحة تبلغ ١٩٤١ فدانا وتُروى بنظام الرى بالتنقيط والغمر، وتمت أعمال التوسعات في محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه، وتقدر وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة بحوالى ١ مليون و٧٤٣ ألف متر مكعب، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة فى المشروع بلغت حوالى ٧٦٤ ألف متر مكعب.
ويبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر ٨٠٠ مم مواسير GPR حوالى ١٠٠٠ متر وطول خط الطرد قطر ٦٠٠ مم مواسير UPVC حوالى ٣٨٣٠ مترًا، كما تبلغ مساحة الغابة التى سيتم استصلاحها حوالى ٨٥ فدانا جديدًا لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من ٢٩ ألف م٣يوم إلى ٦٥ ألف م٣ يوم.
ويخدم المشروع أهالى مدينة الأقصر، ويعتبر من المشاريع الهامة والكبرى بمدينة الأقصر، ويهدف لااستيعاب كميات المياه المنتجة من محطة معالجة الصرف الصحى، حيث تقدر الطاقة التصميمية للمحطة بحوالى ٣٦ ألف متر مكعب في اليوم، وبلغ عدد السكان المستفيدين منها في عام ٢٠١٥ حوالى ٢٢٩.٤٥٥ نسمة، والتعداد السكانى الحالى ٣٠٠ ألف نسمة، ومن المقرر أن يصل العدد عام ٢٠٣٧ إلى حوالى ٤٠٠ ألف نسمة.
كما تم إنشاء الغابات الشجرية عام ١٩٩٦ بصحراء الحبيل شرق مدينة الأقصر، ضمن مشروع شمل عدة محافظات، وذلك على مساحة تبلغ ١٩٤١ فدانا وتُروى بنظام الرى بالتنقيط والغمر، وتمت أعمال التوسعات في محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه، وتقدر وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة بحوالى ١ مليون و٧٤٣ ألف متر مكعب، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة فى المشروع بلغت حوالى ٧٦٤ ألف متر مكعب.
ويبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر ٨٠٠ مم مواسير GPR حوالى ١٠٠٠ متر وطول خط الطرد قطر ٦٠٠ مم مواسير UPVC حوالى ٣٨٣٠ مترًا، كما تبلغ مساحة الغابة التى سيتم استصلاحها حوالى ٨٥ فدانا جديدًا لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من ٢٩ ألف م٣يوم إلى ٦٥ ألف م٣ يوم.