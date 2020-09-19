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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل واقعة التعدي على والدة شهيد بمطروح (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:06 م
والدة الشهيد الرائد
والدة الشهيد الرائد طه ساطور
ياسمين شعيب
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قالت تيسير محمود مدير مجمع عادل الصفتي بمطروح، والدة شهيد الواجب الوطني الرائد طه ساطور، إنه في أول أيام إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فوجئت بأحد الأشخاص داخل المجمع يسأل عن سبب تواجدهم وماذا يفعلون؟

وأضافت في تصريح لـ"الدستور" أنه غادر المجمع بعد تعجبهن لسؤاله وبعد مرور 10 دقائق اقتحمه مرة أخرى ومعه ما يزيد علي10 أشخاص، واعتدوا عليهم بالسب والقذف، بالإضافة إلى التصوير، متابعة: "كان فاكر إن المدرسة فيها لجنة انتخابية ولكننا كنا نحضر للعام الدراسي الجديد".

وتابعت: أنها على الفور أبلغت النجدة ولكنهم لم يلحقوا به وحررت محضرا ضده رقم 15373 جنح مطروح، لافتة إلى أنه نشر فيديو للاعتذار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقة: "اعتذاره مرفوض".

كان الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، أصدر بيانا في وقت سابق بشأن الواقعة، قائلا: إن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن تصالح مديرة مجمع عادل الصفتي الابتدائي ومعلمات المجمع والتنازل عن محضر الشرطة المحرر بشأن الإساءة لهن، خلال اليوم الأول من انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ، من إحدى الشخصيات بالمحافظة، ونشره لفيديو بتلك الواقعة عبر صفحته الشخصية، غير صحيح وبعيد تماما عن الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة.

وأكد النيلي، في بيان، أن مديرية تعليم مطروح حريصة دومًا على إرساء قواعد الاحترام والتقدير لكل عناصر المنظومة التعليمية وحفظ كرامة كل المعلمين والمعلمات، انطلاقا من قيمتهم الجليلة ودورهم الوطني المؤثر في رفع راية العلم والتعليم باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النهضة والتقدم.

وأوضح أن التحقيقات لا تزال سارية بالنيابة العامة، مؤكدا أن حق مديرة ومعلمات المجمع التعليمي لن يهدر أبدًا ولن تتم المساومة على ذلك تحت أي ظروف أو ضغوط في ظل دولة العدل والقانون، والتي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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