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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:08 م
الإخوان
الإخوان
مروة عنبر
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بسبب نهجها المعادي للسلام، وتورطها في العديد من الأعمال الإرهابية في أكثر من دولة، بجانب تحريضها وتدخلها في الشئون الداخلية للدول من أجل تأجيج الصراع وعدم استقرار الأوضاع، عملت العديد من الدول على إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

ويرصد التقرير التالي أبرز الدول في العالم التي صنفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

سوريا
في 20 يونيو 1980 صنفت سوريا الإخوان جماعة إرهابية؛ لما كان يشكله التنظيم من خطورة على المجتمع السوري.

روسيا
في يوليو 2006 صنفت موسكو كأول دولة أجنبية جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا مبكرًا، وهو ما يمنع تواجد قيادات للجماعة في الأراضي الروسية.

كازاخستان
في مايو 2009 صنفت كازاخستان جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، ومنعت قيادات التنظيم من التواجد داخل أراضيها.

مصر
فى ديسمبر عام 2013 اعتبرت مصر جماعة الإخوان جماعة إرهابية، بعد أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية.

المملكة العربية السعودية
في عام 2014 اعتبرت السعودية الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، بعدما اتخذت قرارًا باعتبارها مع داعش وجبهة النصرة.

الإمارات
في عام 2014 أصدرت الإمارات مرسومًا حكوميًّا بإدراج جماعة الإخوان، وجماعات محلية تابعة لها، على لائحة المنظمات الإرهابية.

كندا
في 5 أبريل 2014، أدرجت كندا جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، استجابة لالتماس تقدمت به الجالية المصرية في كندا للمطالبة بحظر أنشطة الإخوان هناك.

موريتانيا
اتخذت موريتانيا إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عددًا من الجمعيات التابعة للإخوان.

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