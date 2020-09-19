دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

بسبب نهجها المعادي للسلام، وتورطها في العديد من الأعمال الإرهابية في أكثر من دولة، بجانب تحريضها وتدخلها في الشئون الداخلية للدول من أجل تأجيج الصراع وعدم استقرار الأوضاع، عملت العديد من الدول على إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.ويرصد التقرير التالي أبرز الدول في العالم التي صنفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية.سوريافي 20 يونيو 1980 صنفت سوريا الإخوان جماعة إرهابية؛ لما كان يشكله التنظيم من خطورة على المجتمع السوري.روسيافي يوليو 2006 صنفت موسكو كأول دولة أجنبية جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا مبكرًا، وهو ما يمنع تواجد قيادات للجماعة في الأراضي الروسية.كازاخستانفي مايو 2009 صنفت كازاخستان جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، ومنعت قيادات التنظيم من التواجد داخل أراضيها.مصرفى ديسمبر عام 2013 اعتبرت مصر جماعة الإخوان جماعة إرهابية، بعد أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية.المملكة العربية السعوديةفي عام 2014 اعتبرت السعودية الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، بعدما اتخذت قرارًا باعتبارها مع داعش وجبهة النصرة.الإماراتفي عام 2014 أصدرت الإمارات مرسومًا حكوميًّا بإدراج جماعة الإخوان، وجماعات محلية تابعة لها، على لائحة المنظمات الإرهابية.كندافي 5 أبريل 2014، أدرجت كندا جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، استجابة لالتماس تقدمت به الجالية المصرية في كندا للمطالبة بحظر أنشطة الإخوان هناك.موريتانيااتخذت موريتانيا إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عددًا من الجمعيات التابعة للإخوان.