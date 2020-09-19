مستشفى 15 مايو.. صرح طبى تصدى لجائحة كورونا

استحوذ قطاع الصحة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ لحظة تولية الحكم، شهدت مصر تشييد صروح طبية، منها مستشفى 15 مايو بتكلفة تجاوزت 316 مليون جنية لتخدم 380 ألف مواطن.ويعد المستشفى ذا إمكانيات عالية فتصل قدرته الاستيعابية لـ158 سريرا، فضلًا عن 22 ماكينة غسيل كلى، عيادات خارجية وقسم الطوارئ يضم 19 سريرا، غرفة عمليات بجانب قسم للأشعة بمختلف أنواعها.وساعد المستشفى في الظروف الحالية التي تعيشها مصر بسبب جائحة كورونا، إذ تم تحويله لمستشفى عزل، وتضاعفت جهود الدولة في تنمية القطاع الصحة منذ تولى الرئيس، وأتت تلك المجهودات ثمارها أثناء انتشار الوباء مما أدى إلي التماسك المنظومة ومواجهة تحديات الفيروس، بل شهدت الست سنوات الأخيرة تطوير 27 مستشفى لتليق بالمواطن المصري وللنهوض بالمنظومة الصحية.