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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا بالبرازيل تصل لـ4.5 مليون حالة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:53 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيلها 39797 إصابة جديدة بفيروس كورونا و858 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 4 ملايين و495 ألفا و183 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا منذ بد انتشار الوباء 135 ألفا و793 حالة.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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