موسى يستعد لطرح أغانى ألبومه الجديد

من جانبه انتهى موسى من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد المقرر الإعلان عن تفاصيله وموعد طرحه قريبا.







يذكر أن أخر أعمال موسى الفنية أغنية بعنوان"مازنجر" وقد حققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي وخارجه وأعلى نسبة مشاهدة، حيث تخطت الأغنية مليون مشاهدة على موقع "اليوتيوب"، وهي من كلمات خالد شريف وعبد الرحمن عاصم وألحان كريم عاشور وتوزيع منسي، وميكس وماستر خالد سند.