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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موسى يستعد لطرح أغانى ألبومه الجديد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
الشاب موسى
الشاب موسى
أمير محمد خالد
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طرح المطرب الشاب موسى برومو فيديو كليب يحمل عنوان "سنيوريتا" أولى أغاني ألبومه الجديد، ومن المقرر طرح الفيديو كليب قريبا على القنوات الفضائية والمتاجر الإلكترونية.
"سنيوريتا" من كلمات محمد البوغة وألحان كريم عاشور وتوزيع وميكس أمين نبيل، ماستر "Luis Barrera Jr" وإخراج حسن السيد.


من جانبه انتهى موسى من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد المقرر الإعلان عن تفاصيله وموعد طرحه قريبا.
يذكر أن أخر أعمال موسى الفنية أغنية بعنوان"مازنجر" وقد حققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي وخارجه وأعلى نسبة مشاهدة، حيث تخطت الأغنية مليون مشاهدة على موقع "اليوتيوب"، وهي من كلمات خالد شريف وعبد الرحمن عاصم وألحان كريم عاشور وتوزيع منسي، وميكس وماستر خالد سند.

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