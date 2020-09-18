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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غلق جزئى لطريق الواحات قبل تقاطعه مع طريق الفيوم لـ7 أيام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:46 م
طريق الواحات
طريق الواحات
ندى حمدي
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أعلنت إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع ديوان المحافظة عن إغلاق جزئي (استقطاع حارة مرورية فقط بجوار رصيف) لطريق الواحات قبل تقاطعه مع طريق الفيوم بما يقرب من 150 مترا في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم؛ لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم، لمدة 7 أيام ابتداء من الساعة 12 صباح غد السبت الموافق 19 9 2020 وحتى الساعة 11 مساء يوم الجمعة الموافق 25 9 2020 على أن تكون الأعمال بجوار الرصيف فقط وعلى مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسى 1500 مم من مأخذ المنيب حتى رافع المياه الكيلو 20 طريق الواحات، والمتعارض مع مشروع نفق السيارات الجاري تنفيذه بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر الخدمات المرورية بمساعدة قائدي المركبات وتفادي حدوث أي تكدسات مرورية.

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