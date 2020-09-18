«إنجاز مصري ـ صيني».. حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

حي المال والأعمال هو صرح كبير يتم بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستكون واحدة من أهم المعالم التاريخية في مصر خلال العصر الحديث.يضم الحي مقر البنك المركزي ومطبعة لطباعة النقود، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للبنوك تشمل وحدات سكنية وإدارية وخدمية وتجارية.وضع المهندس شريف اسماعيل، حجر الأساس لحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة خلال مارس الماضي، بحضور وزير الإسكان، ورئيس الوزراء الحالي، وسفير الصين بالقاهرة، إلى جانب رئيس الشركة الصينية المنفذة للمشروع.تصل مساحة حي المال والأعمال، إلى مليون و700 ألف متر مربع، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، تعد شركة "CSCEC" الصينية، هي المسئولة عن تنفيذ مشروع الحي، حيث تتولى التمويل المالي والتنفيذ.اتفقت شركة العاصمة الإدارية مع الشركة الصينية، على الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات، يضم المشروع عددًا من الخدمات والوحدات متعددة الأغراض من تجارية وترفيهية وسكنية.يتضمن المشروع أبراجًا إدارية وتجارية، بالإضافة إلى مقرات للبنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، بجانب وجود أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا، حيث يبلغ ارتفاعها 345 مترًا.