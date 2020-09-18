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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تل العقارب من عشش الصفيح لأول كمبوند للفقراء

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:46 م
تل العقارب
تل العقارب
أسماء منصور
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بمساحة تصل إلى 7.5 فدان ومبان عشوائية لا تصلح للاستخدام الآدمي يخيم عليها البطالة وتنتشر فيها الأوبئة داخل عشش وغرف من الصفيح، لا تصل إليها الخدمات ولا تحتويها بالكامل قبضة القانون، هكذا كانت منطقة تل العقارب بروضة السيدة زينب المقامة على تبة عالية.

طالها الاهتمام الرئاسي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العشوائيات، وجاءت منطقة تل العقارب في مقدمة هذه المناطق التي حظيت بهذا الاهتمام، لكي تتحول بعد ذلك إلى أول كمبوند للفقراء في مصر، حيث تمت إزالة الهضبة الموجودة بالمنطقة وتم هدم هذه المساكن غير الآدمية، وتم في البداية بناء عدد من العمارات لتسكين الأهالي موقتا لحين إستكمال البناء العمراني المتكامل لكامل المنطقة والذي تم التخطيط له بعناية، وتضمن المشروع بناء قرابة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضي و5 طوابق، ووصلت تكلفة المشروع لـ330 مليون جنيه، وتضمن تخطيط المشروع الاهتمام بالأماكن التعليمية، وتواجد أماكن لانتظار السيارات، مع مراعاة مساحة الشوارع إذ إن أقل شارع يبلغ عرضه 12 مترا.

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