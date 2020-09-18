الرئاسة العراقية تتعهد بالرد المناسب على الاعتداءات التركية

تعهدت الرئاسة العراقية، بالرد المناسب على الاعتداءات التركية التي تتناسب مع حجمها، لافتة إلى أن تهديد حزب العمال الكردستاني لتركيا لا يبرر عدوانها.وأوضحت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، في بيانها، أن مقترحات التعديلات الدستورية شملت صلاحيات الرئيس، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.فيما أشار بيان الرئاسة العراقية، إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت تشكيل الكتلة الفائزة بالانتخابات للحكومة.كما شددت الرئاسة على ضرورة فرض خطة للسيطرة على السلاح، مضيفة إلى أن نتائج الحملة على السلاح غير الشرعي في البصرة ممتازة.