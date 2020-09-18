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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل جنديين تركيين على الحدود مع العراق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:16 م
جندى تركى
جندى تركى
مروة عنبر
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فى ظل انتهاكاتها للأراضى العراقية، أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين وإصابة آخر على الحدود العراقية التركية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن عناصر من منظمة العمال الكردستاني شنوا هجومًا بقذائف صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش التركي، في ما تسميها منطقة عملية مخلب النمر، أمس الخميس، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر.

جاء ذلك عقب تصريحات مصادر كردية، فجر اليوم، بخرق الطائرات التركية مجددًا الأجواء العراقية وقصف قرية كردية حدودية.

يذكر أن تركيا تواصل انتهاكها للسيادة العراقية، فقبل أسبوع، سقطت 4 قذائف مدفعية على قرية أورمان بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، حيث وقعت اثنتان منها قرب عدة منازل مدنية.

وقال مدير ناحية كاني ماسي، سربست صبري: إن المدفعية التركية قصفت قرية أورمان، موضحًا أن قذيفتي مدفعية وقعتا على مقربة 70 مترًا من مجموعة من البيوت السكنية.

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