وزير الأوقاف في البحر الأحمر لحضور افتتاح مسجدين وتفقد مشروعات الوزارة
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:12 م
علي عوادطباعة
وصل منذ قليل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه عدد من قيادات الوزارة ومحافظ البحر الأحمر، لافتتاح مسجد بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة، وافتتاح وتجديد عدد 7 مساجد أخرى بالبحر الأحمر.
وأكد مصدر بمديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، لـ"الدستور" أنه سيتم فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع 2 طن من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.
وأضاف المصدر، أنه وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر سيتفقدان بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة.
وأكد مصدر بمديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، لـ"الدستور" أنه سيتم فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع 2 طن من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.
وأضاف المصدر، أنه وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر سيتفقدان بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة.