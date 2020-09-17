بهاء سلطان يكشف تفاصيل أزمة جديدة مع نصر محروس

كشف الفنان بهاء سلطان عن أزمة جديدة مع المنتج نصر محروس، بسبب حقوق الملكية.وكتب "سلطان" عبر حسابه على "فيسبوك": "محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لغلق صفحتي الرسمية على فيسبوك".وتابع: "اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات (يدوية) تقدمها الشركة لفريق عمل فيسبوك لكل مقطع فيديو يحمل صوتي مما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف".وأعلن أمس بهاء سلطان عن فسخ تعاقده مع المنتج الغنائي نصر محروس، بعد سلسلة طويلة من الخلافات بينهما، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إن ينصركم الله فلا غالب لكم.. الحمد لله تمَّ فسخ عقدي مع شركة (فري ميوزك نصر محروس)".ومن جانبه علَّق المنتج الغنائي نصر محروس مالك شركة "فري ميوزك" على إعلان بهاء سلطان بحكم المحكمة الاقتصادية لصالحه في قضية فسخ التعاقد بينهما.وقال نصر محروس لـ"الدستور"، إنَّ المحكمة رفضت الدعوى القضائية التي قدّمها المطرب بهاء سلطان شكلًا وموضوعًا التي طالب فيها بفسخ التعاقد، على خلاف ما أعلنه الأخير منذ قليل.وأضاف محروس: أن المحكمة الاقتصادية ألزمت بهاء سلطان بالتمثيل العيني للتعاقد المبرم بينهما والملحق الخاص به.