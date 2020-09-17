رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لن تمحيها الأيام.. لعنة دم الشهيد الحسيني أبوضيف تطارد «الإرهابية»

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:15 م
الحسيني أبو ضيف
الحسيني أبو ضيف
حسام محفوظ
طباعة
لاتزال جرائم جماعة الإخوان الإرهابية عالقة في أذهان المصريين لن تمحيها الأيام مهما طالت، حيث ستظل لعنة جريمة قتل الشهيد الحسيني أبوضيف تطاردهم دائما.

ففي 4 ديسمبر 2012، توافد آلاف المتظاهرين على قصر الاتحادية احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أقره محمد مرسى، وجعل قراراته الرئاسية غير قابلة للطعن وفي اليوم التالي هاجم عدد أعضاء جماعة الإخوان المعتصمين، وتعدوا عليهم بالضرب والسحل، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة المئات.

وأرادت الجماعة بث الرعب في نفوس الغاضبين أمام قصر الاتحادية، فأمرت بعض أعضائها بالتوجه إلى القصر الرئاسي، وفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين بالضرب والسحل، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص من بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف وإصابة أكثر من 700.

وبناء على تلك الأحداث بدأت نيابة مصر الجديدة تحقيقات موسعة حول الهجوم على المتظاهرين المعتصمين، وحاول مرسي أن يتدخل في سير التحقيقات لتبرئة الإخوان على حساب المعتصمين، لكن المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، رفض حبس 134 من المعتصمين أمام قصر الاتحادية بعد ضغوط من محمد مرسي، وقرر عرضهم على الطب الشرعي وبيان إصابتهم على يد عناصر الإخوان.

وقرر النائب العام وقتها المستشار طلعت عبدالله نقل مصطفى خاطر لنيابات بني سويف لكنه امتنع عن تنفيذ القرار، وتظلم لمجلس القضاء الأعلى، وسط اعتراضات من أعضاء النيابة العامة، وعاد لعمله، وقرر إحالة القضية للمحاكمة.

وتقدم عدد من أهالى ضحايا أحداث الاتحادية ببلاغات كثيرة ضد مرسى وقيادات الإخوان يتهمونهم بالتسبب فى قتل ذويهم، رافضين ضغوط الجماعة عليهم ليزعمون أمام وسائل الإعلام أن ذويهم ينتمون لها للإيحاء بأن المتظاهرين هم من اعتدوا على عناصر «الإرهابية».

وبعد انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة لمحمد مرسى تهمة تحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبدالعاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهد مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى، وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.

كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذان حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.

ووجهت لهم اتهامات بأنهم استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء تنظيم الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة متوجهين للمكان الذى أيقنوا سلفًا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

دراسة تكشف مفاجأة لأصحاب الوزن الزائد

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»

كيف يحافظ المدرب الجديد على التفوق الزملكاوى؟

ما هي الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
المزيد

الثقافة

معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا

ريم بسيوني توقع «سبيل الغارق» بمكتبة ديوان غدا

«بيت الفنون» يستعد لحفل تأبين محمود رضا