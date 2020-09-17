«الأمم المتحدة»: إعلان السراج محطة حاسمة في الأزمة الليبية

أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستفياني ويليامز، اليوم الخميس، بشأن إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج نيته تسليم السلطة إلى تنفيذية جديدة بحلول نهاية أكتوبر المقبل.وذكرت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن إعلان السراج يأتي عند محطة حاسمة في الأزمة الليبية التي طال أمدها، وفي وقت أصبح من الجلي أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه.وأكدت ستيفاني ويليامز أن المسئولية تقع الآن على الأطراف الليبية المعنية لتحمل مسئولياتها بالكامل أمام الشعب الليبي، واتخاذ قرارات تاريخية والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل وطنهم.وأشارت البعثة الأممية إلى أنه بالبناء على البيانين اللذين أصدرهما كل من السراج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في 21 أغسطس 2020، والاجتماعات التي انعقدت مؤخرًا بين الأطراف الليبية الرئيسية في مونترو بسويسرا والمغرب ومصر، فهناك فرصة لاستئناف الحوار السياسي الليبي- الليبي الشامل للجميع، والذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المضي قدمًا فيه في أقرب فرصة.وشدد البعثة على أنه من الأهمية بمكان خلال هذه الفترة، أن يفي المجتمع الدولي بمسئولياته أيضًا واحترام السيادة الليبية ووقف التدخل في الشئون الداخلية لليبيا والتقيد التام بقرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.