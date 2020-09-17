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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تقضي على 146 مزرعة خشخاش وبانجو بجنوب سيناء

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:26 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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استمرارًا لجهود القوات المسلحة المستمرة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، نفذت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني والشرطة المدنية خلال شهر سبتمبر دورية للبحث والتفتيش، حيث تم القضاء على (146) من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا نظـرًا لطبيعتهـا الطبوغرافية.

وأسفرت الدورية عن ضبط 141 طنا من البانجو الجاف و(530) كيلو جراما من بذور البانجو و(1155) كيلو جراما من بذور الخشخاش و(12) طنا من بودرة البانجو و(80) طنا من مخدر الهيدرو الجاف، كما تم ضبط 175 كيلو جراما من بودرة الحشيش المخدر و203 فرش حشيش و(43) كيلو جراما من الحشيش المصنع والمفروم، بالإضافة إلى ضبط (2) ميزان لقياس أوزان المواد المخدرة ودراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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