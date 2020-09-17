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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 195 مرشحًا محتملًا لانتخابات «النواب» بالغربية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
عبد الناصر حميدة
عبد الناصر حميدة
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قال وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبدالناصر حميدة، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 195 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب حتى الآن، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وأوضح عبدالناصر- في تصريح اليوم الخميس- أن جميع المنافذ الطبية تستقبل المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي مستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأضاف حميدة أن الكشف الطبي يجري في مستشفيات (زفتى العام، والسنطة العام، والمحلة العام، والمنشاوي العام، وكفرالزيات العام، وقطور المركزي)، مؤكدًا أنه تم التنبيه على إدارات المستشفيات باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين، بالإضافة إلى تخصيص أماكن منفردة للكشف الطبي عليهم بمسارات خاصة.

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