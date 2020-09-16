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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«من أجل مصر» تستبعد نواب 2015 من الترشح للنواب: «تقاعسوا عن دورهم»

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:58 م
من أجل مصر
من أجل مصر
أشرف لاشين
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قررت القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر"، استبعاد أغلب أعضاء مجلس النواب الحاليين، من الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، بحسب مصادر لـ"الدستور".

وتضم القائمة 12 حزبًا سياسيا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت المصادر لـ"الدستور" إن هناك اتجاها باستبعاد عدد كبير من النواب الحاليين من الترشح على رأس القائمة، وذلك بسبب حالة الاستياء والسخط المنتشرة بين المواطنين على هؤلاء النواب نتيجة تقاعسهم عن القيام بدورهم في التواصل مع أهالي الدائرة الانتخابية على مدار الـ5 سنوات الماضية، واستغلال البعض منهم تواجده داخل المجلس لخدمة مصالحه الشخصية.

وأضافت المصادر أن هناك اتجاه عام بين أغلب الأحزاب باستبعاد عدد كبير من النواب الحاليين من القائمة، وأن الأحزاب أخطرت بعض نوابها الحاليين بالترشح على المقاعد الفردية داخل دوائرهم الانتخابية لتكون الكلمة النهائية للمواطنين في عودتهم مرة أخرى للبرلمان من عدمه، بخلاف استبعاد عدد كبير منهم ورفض ترشحهم على المقاعد الفردية.

وأوضحت المصادر، أن الأحزاب اتخذت قرارا بالدفع بوجوه جديدة ذات سمعة طيبة وتتمتع بشعبية كبيرة بين المواطنين، في محاولة منهم لكسب تأييد الشارع.

ولفتت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة شبه انقطاع وعدم تواصل بين أغلب النواب وأحزابهم.

وقال أحد النواب الحزبيين رافضا ذكر اسمه، إنه يحاول الاتصال برئيس الحزب للتواصل معه للتنسيق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية أو ضمن مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" ولكن دون جدوى، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب ليس معه فقط، بل مع أغلب نواب الحزب.

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