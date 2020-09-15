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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الإعصار سالى يشتدّ مع اقترابه من السواحل الأمريكية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:53 ص
الإعصار سالى
الإعصار سالى
وكالات
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حذّرت الأرصاد الجوية الأمريكية من أنّ قوّة الإعصار سالي اشتدّت، مساء الإثنين، بحيث بات إعصارًا من الفئة الثانية يهدّد جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنّ الإعصار يواصل تقدّمه نحو السواحل الأمريكية ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 155 كلم/ ساعة، ويتوقّع أن يصل إلى اليابسة اعتبارًا من الثلاثاء.

وحذّر المركز من أنّ قوّة الإعصار يمكن أن "تشتدّ" أكثر مساء الإثنين وصباح الثلاثاء، ليصبح "إعصارًا خطرًا عندما يتقدّم على الساحل".

وسالي، الذي لا يزال على بُعد 170 كلم من مصبّ نهر المسيسيبي، قد يتسبّب بارتفاعات فتّاكة في مناسيب المياه في ثلاث ولايات متجاورة هي لويزيانا وميسيسيبي وألاباما.

وحذّرت السلطات من أنّ مدينة نيو أورلينز، التي دمّرها الإعصار كاترينا قبل 15 عامًا، هي إحدى المناطق المعرّضة للخطر.

وأعلنت كاي آيفي، حاكمة ألاباما، حالة الطوارئ في ولايتها المتاخمة لفلوريدا، محذّرة من أنّ "سوء الأحوال الجوية ليس أمرًا يمكن الاستخفاف به".

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