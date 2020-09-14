موظف يذبح نفسه بسبب أزمة نفسية بحلوان

أقدم موظف على ذبح نفسه، اليوم الإثنين، لمروره بحالة نفسية سيئة تعرض لها خلال الأيام الماضية، بمنطقة كفر العلو بحلوان.استقبل مستشفى قصر العيني الجديد "محمد ص.ع.م" 32 سنة، موظف بشركة الأسمنت، مقيم بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان، مصابا بجرح قطعي بالرقبة، تم وضعه قسم الرعاية لتلقي الإسعافات اللازمة.وتم إخطار قسم شرطة حلوان بالواقعة، وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وكشفت التحريات أن المذكور أقدم على ذبح نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.