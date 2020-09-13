«البيئة» تبحث سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية بكفر الشيخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية ومتابعة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.تمت خلال الاجتماع مناقشة الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إطار سعى الدولة إلى التوسع فى إعادة تدويرها على مستوى الجمهورية وإنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن المساحات المنزرعة الكبيرة لقش الأرز.وأشارت وزيرة البيئة أن الوزارة وضعت استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية وتم الانتهاء منها حيث أصبح يتوفر لدى الوزارة كافة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لانتاج الوقود البديل.تمت مناقشة عملية جمع المخلفات بالمحافظة من حيث إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم الانتهاء من إصدارها خلال 5 أشهر القادمة، ووضع آلية لجمع رسوم المخلفات إضافة إلى تسهيل آلية عمل القطاع الخاص مع المحافظة في جمع المخلفات.وتفقدت الوزيرة موقعين لتجميع قش الأرز بكفر الشيخ وهما موقع تجميع قش الأرز بسيدي غازي بمركز كفر الشيخ والذي تم تجميع ما يقرب من 1400 طن قش أرز، وموقع الكراكات بمركز بيلا والذي تم تجميع حوالي 1500 طن قش أرز به حتى الآن.والتقت الوزيرة خلال الجولة عددا من متعهدى تجميع قش الأرز وذلك للوقوف والتعرف على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام ومدى استفادتهم من المعدات التى وفرتها الوزارة للمتعهدين، ومساعدتهم والاستماع للمشاكل التى تواجههم فى المحافظة.