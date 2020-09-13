براءة 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ«داعش الإسكندرية»

قضت «الدائرة 5 إرهاب» المنعقدة في «مجمع محاكم طرة»، اليوم الأحد، ببراءة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«داعش الإسكندرية».صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد متولي وعماد الدرملي.وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 30 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش الإرهابي، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية بالدولة.