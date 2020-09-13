«المجتمعات العمرانية» يمرر آلية التعامل على أراضى العبور الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن آلية التعامل على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 والخاص بمدينة العبور الجديدة، فيما يخص الأراضي الزراعية المسجلة التي لم يتم إثبات الجدية عليها، وكذلك الأراضي الزراعية المؤجرة التي تطلب تحويل عقود الإيجار إلى عقود تمليك بسداد المستحقات عينيا.كما أعلن المجلس موافقته على تخصيص 81 قطعة أرض بـ23 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل، مدارس، مصانع، فنادق، مستشفيات، سكني تجاري إداري، استثماري، محطة خدمة وتموين سيارات، خدمات صناعية).