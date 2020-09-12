«رحيل فرعون السينما».. أبرز المعلومات عن الفنان عبدالرازق الشيمي

توفي الفنان عبدالرازق الشيمي، الملقب بفرعون السينما أحد أشهر كومبارسات الأعمال الفنية صباح اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة.وفي سياق ذلك، تستعرض الدستور أبرز المعلومات عن فرعون السينما في السطور التالية:- جسد في أغلب أدواره شخصية البلطجي بسبب ملامح وجهه القاسية وشعره الطويل.- اشتهر بدور فرعون في السينما المصرية.- قدم "فرعون" عددا من الأعمال السينمائية والدرامية منها بلية ودماغه العالية، وزيزينيا، ولدواعى أمنية، وجحا المصرى، والحقيقة والسراب، وعباس الأبيض، وراجل وست ستات، وأزمة سكر، والكيف، وآخر أعماله كان مسلسل "الأخ الكبير"، كما كان له حضور خاص فى مسرحية "عفروتو"، مع النجم محمد هنيدى.- عمل بجوار مهنة التمثيل في محل لبيع إكسسوارات السيارات.