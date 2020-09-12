6 وفيات و255 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 9 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 48 ألفا و7 إصابات.





وأعلن جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، تسجيل 6 وفيات جديدة بتراجع حالتين عن حصيلة يوم أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 1605.وأشار فورار إلى تعاف 152 حالة جديدة، ليبلغ مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 33 ألفا و875.