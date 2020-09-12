تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

تأهل دومينيك تيم إلى ثاني نهائي له في بطولة كبرى خلال 2020 بفوزه على المصنف الثالث الروسي دانييل ميدفيديف 6-2 و7-6 و7-6 في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.وبدأ تيم المباراة بقوة على ملعب آرثر آش وحسم المجموعة الأولى بدون خسارة أي نقطة من إرساله الأول لكن خطا مزدوج في ضربة الارسال وضربة أمامية خاطئة سمحت لميدفيديف بكسر إرسال اللاعب النمساوي ومن ثم التقدم مبكرا في المجموعة الثانية.وواصل وصيف بطل استراليا المفتوحة 2020 ما تبقى من المجموعة الثانية في محاولة اللحاق بميدفيديف ونجح في كسر إرساله ليتعادل 5-5 قبل أن يلجأ اللاعبان إلى شوط فاصل.وانزلق اللاعب النمساوي البالغ عمره 27 عاما، الذي خضع لفحص كاحله قبل المجموعة الثالثة، مرتين خلال المباراة لكنه استعاد رباطة جأشه للنجاة من الشوط الفاصل مرة اخرى وحسم الفوز بالمباراة بضربة أمامية قوية.وقال تيم الذي يسعى للفوز بلقبه الكبير الأول: "قدمت أفضل أداء لي خلال نهاية المجموعات. الشوطان الفاصلان كانا مذهلين، لكن الأشواط الفاصلة مرهقة ذهنيا لا أحبها على الإطلاق حتى أكون أمينا سعيد حقا بالتأهل للنهائي، كانت مباراة رائعة في قبل النهائي".وضرب تيم موعدا مع الألماني ألكسندر زفيريف، الذي تغلب على الإسباني بابلو كارينيو بوستا في قبل النهائي، غدا الأحد في المباراة النهائية.