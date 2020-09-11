بريطانيا تعلن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ أسابيع

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ أسابيع، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وفي غضون ذلك، أعرب خبراء مختصون عن رأيهم الطبى بشأن خطط الحكومة البريطانية الطموحة؛ لإجراء ملايين اختبارات فيروس كورونا يوميا فى محاولة لمساعدة الناس على استئناف حياتهم الطبيعية، حال عدم وجود لقاح.وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه يريد إجراء اختبارات جماعية أبسط وأسرع بكثير فى المستقبل القريب لتحديد الأشخاص الذين ليس لديهم الفيروس حتى يتمكنوا من التصرف بطريقة طبيعية أكثر بمعرفة أنهم لا يستطيعون إصابة أى شخص آخر.