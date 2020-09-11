غدًا.. الفصل في منع دخول «البغيلي» مصر
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:20 م
عماد سليمانطباعة
تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، الدعوى المستعجلة المطالبة بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية؛ لتطاوله على الدولة المصرية.
أقام الدعوى المحامي سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، وجاء بها: «في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدون الجاحدون الكارهون، تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبار كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضافت الدعوى: «إن من بين تصريحاته المسيئة ما قاله إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير، وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاءوا».
أقام الدعوى المحامي سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، وجاء بها: «في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدون الجاحدون الكارهون، تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبار كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضافت الدعوى: «إن من بين تصريحاته المسيئة ما قاله إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير، وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاءوا».