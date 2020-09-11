غدًا.. الفصل في منع دخول «البغيلي» مصر

تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، الدعوى المستعجلة المطالبة بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية؛ لتطاوله على الدولة المصرية.أقام الدعوى المحامي سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، وجاء بها: «في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدون الجاحدون الكارهون، تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبار كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي».وأضافت الدعوى: «إن من بين تصريحاته المسيئة ما قاله إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير، وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاءوا».