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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يحذر من الالتفات لشائعات «الإرهابية» في ملف التصالح

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
بدوي النويشي
بدوي النويشي
عائشة حسن
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حذر بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين من الالتفات لأقاويل وأحاديث القنوات الإرهابية التي تسعى لإحداث وقيعة بين الشعب.

ولفت النويشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك كثير من الشائعات التي تتناثر على تلك القنوات الإخوانية تستهدف زعزعة الثقة بين الرئيس والشعب، لا سيما وأن الهدف الرئيسي للرئيس السيسي هو وضع حل جذري وقاطع في ملف التصالح في مخالفات البناء، والمحافظة على الأراضي الزراعية ووضع نظام وقانون يضبط عملية البناء.

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