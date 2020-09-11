عمر خيرت يحيي حفله الثاني على مسرح النافورة بالأوبرا الليلة

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفله الموسيقي الثاني على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة، ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.ويقدم الموسيقار الكبير خلاله عدد كبير من مقطوعاته الموسيقية بمصاحبة فرقته التي اشتهر بها على مدار مشواره الموسيقي، منها: في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبد القادر، عارفة، قضية عم أحمد، أنت المصري، البخيل وأنا، وغيرها.وكان عمر خيرت قد أحيا مساء أمس حفلا موسيقيا على مسرح النافورة وسط حضور عدد كبير من الجمهور، كما أحيا منذ أيام حفل قرعة مونديال كرة اليد تحت سفح الأهرامات، وقدم فيها بعضا من المقطوعات الرائعة الخاصة به، حيث أبهر الجميع قبل الإعلان عن القرعة بشكل رسمي.