السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية بسبب تراجع العملة

قال مسئولون إن السودان أعلن اليوم الخميس حالة طوارئ اقتصادية، بعد أن تراجعت عملته تراجعا حادا في الأسابيع الأخيرة بسبب "تخريب ممنهج".وأبلغ المسئولون مؤتمرا صحفيا متلفزا أن الحكومة الانتقالية، التي تدير البلاد منذ الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي، ستشكل محاكم خاصة خلال الأيام القادمة لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد.