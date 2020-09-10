ضبط نجار وميكانيكى بـ12 «طربة» حشيش في الدقهلية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمديرية الأمن بمحافظة الدقهلية، من ضبط كمية من المخدرات مع شخصين بدائرة المركز.وتم ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش، سلاح ناري) بحوزة شخصين نجار وميكانيكي، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية.وبمواجهتها اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.