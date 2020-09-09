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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات التركية تقصف قرى عين عيسى شمالي الرقة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:36 م
لقوات التركية
لقوات التركية
محمد عمر
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شن الجيش التركي والفصائل الموالية له، اليوم، قصفا مدفعيا استهدف قرية الخالدية في الريف الغربي لناحية عين عيسى شمال محافظة الرقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت قصفا صاروخيا الأسبوع، استهدف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأكد المرصد السوري أنه سبق أن رصد أيضا في الـ 28 من أغسطس الماضي، قصفا مدفعيا، نفذه الجيش التركي والفصائل الموالية له في مناطق نبع السلام، استهدف قريتي هوشان والخالدية غرب بلدة عين عيسى.

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