سعر اليورو اليوم الخميس 10-9-2020 فى البنوك المصرية



استقر سعر اليورو أمام الجنيه، اليوم الخميس، في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.74 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.66 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.72 جنيه.



وتراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر إيران التنمية ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.72 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.66 جنيه.



أسعار اليورو

وواصل سعر اليورو تراجعه ليسجل في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 16.66 جنيه، أما بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه. وواصل سعر اليورو تراجعه ليسجل في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 16.66 جنيه، أما بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه.

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي المصري مقابل تراجعه أمام الجنيه في بنك عودة والبنك المركزي المصري.ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.