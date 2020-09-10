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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 10-9-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:09 ص
سعر اليورو
سعر اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 10-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، تراجعت أسعار النفط العالمية، ليهبط خام "برنت" دون مستوى الـ40 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يونيو الماضي، وسجل "برنت" بنسبة 4.9% 39.95 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7.42% إلى 36.82 دولار للبرميل.

سعر اليورو اليوم الخميس 10-9-2020 في البنوك المصرية


وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي المصري مقابل تراجعه أمام الجنيه في بنك عودة والبنك المركزي المصري.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

استقر سعر اليورو أمام الجنيه، اليوم الخميس، في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.74 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.66 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.72 جنيه.

وتراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر إيران التنمية ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.72 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.66 جنيه.

أسعار اليورو


وواصل سعر اليورو تراجعه ليسجل في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 16.66 جنيه، أما بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه.

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