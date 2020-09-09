تفسير قص الشعر للعزباء فى الحلم

إن رؤيا قص الشعر فى الحلم للفتاة العزباء يحتمل العديد من التفسيرات التى أجمع عليها عدد من العلماء، وفقا لحالة الرائي وحالة الشعر فى المنام سواء كان طويلا أو قصيرا أو متسخا.يرى بعض العلماء أن حلم قص الشعر للفتاة العزباء يعنى التخلص من بعض الأمور السيئة التي تحدث فى حياتها، بينما البعض الآخر يرى أنه حلم غير جيد، وقد يعنى أن الفتاة تكون مندفعة فى الكثير من أمور حياتها، وأنها سوف تفقد الكثير من طاقتها.يرى ابن سيرين أن الشعر في المنام على الزوج، ولكن حلم قص الشعر لغير المتزوجة والعزباء يؤول بالحسد وعدم اكتمال خطبتها أو زواجها.وقد يعنى الرغبة في التخلص من القيود، وإذا كان الشعر متشابكا فى الحلم يدل ذلك على ارتباك فى حياتها، وعدم استقرار، وأن تفكيرها غير سليم، وإذا كان الشعر طويلا وقصت منه الكثير فيدل على الهم والقلق الكبير الذى ستعانى منه، أما فى حال قصت منه القليل، فهو دليل على تحسن حالتها المادية والنفسية.أما إذا حلمت الفتاة العزباء بقص أطراف الشعر فيدل ذلك على القلق والاضطراب، فربما تعانى من بعض المشاكل الصحية والنفسية، وإذا كان الشعر تالفًا فهذا دليل على التغييرات الإيجابية التى تشهدها فى حياتها.