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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:31 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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انطلقت منذ قليل، فعاليات الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بكنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويعد اجتماع اليوم هو الأول لقداسته عقب توقف لفعالياته منذ أكثر من 5 شهور للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.
وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية. اضغط

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