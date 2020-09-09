ضبط 5 قضايا أموال عامة قيمتها 38 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون.أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا (تزوير أوراق- نصب وسفريات- تحويلات مالية غير مشروعة- تهريب جمركي- غسل أموال) مُتهم فيها 6 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا أكثر من 38 مليون جنيه- 21 ألف دولار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.